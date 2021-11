Fusion Bois-Guillaume-Bihorel : "non" dans les urnes, "oui" lundi ?

Ce n’est pas le scénario idéal pour Gilbert Renard et Pascal Houbron, maires de Bois-Guillaume et Bihorel. Dimanche 26 juin, les habitants de leur commune ont voté lors d’une consultation sur le projet de fusion des deux villes. Le “non” l’a emporté mais l’abstention a dominé. A Bihorel, près de 66 % des votants (participation 44,4 %) ont refusé le projet. A Bois-Guillaume, le “non” a récolté 60 % des suffrages (participation 27 %). On remballe tout et on oublie ? Pas vraiment.

“La participation n’est pas significative. Personne ne peut prétendre qu’il s’agit d’un rejet de notre projet par la population”, estime Gilbert Renard. “Le “non” ne représente que 30 % des électeurs”, ajoute Pascal Houbron. Alors, lundi 4 juillet, les deux maires “prendront le risque”, répétant que le vote du 26 juin n’était qu’une consultation. Ils proposeront la fusion à leur conseil municipal respectif, fusion qui deviendrait effective le 1er janvier 2012. “Nous aurons ensuite deux ans pour prouver que notre projet est bon”, souligne Gilbert Renard.

Cette décision risque d’enflammer un peu plus les relations entre majorités et oppositions dans les deux villes. Mais les deux maires, “convaincus des bienfaits de la fusion”, ne reculeront pas.