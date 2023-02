Arnaques. Cinq SMS frauduleux qui circulent en ce moment : comment les identifier ?

Voici cinq SMS parmi les plus fréquents que vous êtes amené à recevoir... Attention, arnaque en vue !

L'arnaque à la sécurité sociale

Ici un message type d'arnaque à la Sécurité sociale

Qui ne serait pas heureux à l'idée de recevoir un remboursement auquel il ne s'attendait pas ? C'est pourtant ainsi que les escrocs essaient de piéger quelques-unes de leurs victimes.

Bon à savoir : l'Assurance Maladie ou la Sécurité sociale ne demande pas de validation pour un remboursement. Quand un de leurs agents contacte un assuré, il saura toujours prouver son appartenance à l'organisme, en indiquant des informations précises et correctes sur le dossier.

L'arnaque à la carte vitale

Ici un message type d'arnaque à la carte vitale

"Votre carte arrive à expiration", "veuillez mettre à jour votre carte" ou "votre nouvelle carte est disponible" et il faudrait payer pour la récupérer ? Faux.

Bon à savoir : l'Assurance maladie ne demande pas la mise à jour d'une carte vitale par message. Cette mise à jour ne peut se faire que sur les bornes spécifiques. Seule la connexion sur votre compte Ameli permet un échange sécurisé de vos informations avec l'Assurance maladie.

L'arnaque au compte Netflix

Ici un message type d'arnaque au compte Netflix

"Compte Netflix suspendu" ou "dernier paiement rejeté" et vous devez faire une mise à jour en cliquant sur le lien fourni ? Faux.

Bon à savoir : Ne cliquez pas sur le lien du message et n'y répondez pas. Par ailleurs, Netflix ne demande jamais de saisir des informations personnelles dans un e-mail ou un SMS, et ne demande pas de réaliser un paiement par l'intermédiaire d'un fournisseur ou site tiers.

L'arnaque à la contravention

Ici un message type d'arnaque à la contravention

Une infraction routière non verbalisée immédiatement et notifiée par SMS et par un numéro en 06 ou 07 ? Faux.

Bon à savoir : Les seuls SMS envoyés pour le paiement de contraventions concernent le paiement immédiat lors d'une verbalisation faite par un agent des forces de l'ordre sur le terrain. Dans ce cas, vous recevez le SMS en présence de l'agent verbalisateur et le lien de paiement reçu par SMS doit pointer directement vers le site officiel www.amendes.gouv.fr. Dans les autres cas, un courrier, contenant les informations pour procéder au télépaiement vous est adressé par la Poste.

L'arnaque à la livraison

Ici un message type d'arnaque à la livraison

Un prétendu problème lors de la livraison de votre colis, et signalé par un +336 ou +337 ? Faux.

Bon à savoir : Le numéro de colis ou le nom de l'expéditeur sera toujours indiqué dans un SMS envoyé par la société. Si le SMS provient de Chronopost, il sera envoyé par le 38004. Dans tous les cas, posez-vous toujours la question de savoir si vous attendez un colis.

Signalez les SMS frauduleux

Il est possible de signaler un SMS frauduleux en le transférant au 33700, qui est une plateforme de lutte contre les spams vocaux et SMS. Ce signalement permettra à l'opérateur de couper le numéro concerné, ou dans les cas les plus graves, de déposer une plainte auprès des services de police.