[Reportage] Caen. Comment le Mémorial fait-il pour se renouveler ?

Au moment où Stéphane Grimaldi passe la main à Kléber Arhoul à la tête du musée qui accueille 400 000 visiteurs par an, le Mémorial décide de bouleverser une partie de ses parcours. À commencer par le retrait de cette sphère à l'entrée de la visite. Puis, un peu plus loin, le visiteur pourra découvrir de nouveaux objets dans la salle "La France des années noires" qui nous plonge dans le quotidien du soldat français. Il a aussi refait à neuf la salle "Propagandes et efforts de guerre" avec, en fond, ce film projeté en continu sur un écran de 10 mètres de long. Un grand chantier donc, qui nécessite réflexion. Selon Kléber Arhoul, nouveau chef d'orchestre du Mémorial, cela ne tombe pas du ciel. "Le Mémorial de Caen est un musée qui doit se renouveler chaque jour. L'histoire est une matière vivante." Pour se renouveler et être à la pointe de la recherche historique, le Mémorial dialogue en interne avec une équipe de deux chercheurs : Christophe Prime, aussi directeur des collections, et Christophe Bouillet. "Quand on se rend compte qu'un texte n'est pas lu ou mal lu, on le réécrit, ajoute Stéphane Grimaldi, directeur du musée depuis 2005. Si les gens passent devant un objet sans le remarquer, il faut l'enlever ou le repositionner."

Les "points saillants" de l'histoire

comme fil conducteur

Le Mémorial s'interroge sur de possibles aménagements au quotidien. Il a le luxe d'avoir une grande liberté de création. Cela nécessite de choisir. "C'est un peu comme un média, il faut faire des choix éditoriaux tout en gardant une rigueur historique. Il y a des points saillants de l'histoire comme fil conducteur", poursuit Kléber Arhoul. Isabelle Bournier, directrice culturelle et pédagogique du Mémorial, le rejoint. "Ce serait impossible et incompréhensible de vouloir tout montrer." Par exemple, parler de la vie des civils dans la guerre est fondamental. "Une guerre n'est pas uniquement une série de dates ou un alignement de victimes. On doit donner du sens à ce que l'on fait et s'inscrire dans le temps long", appuie le directeur. Repenser le parcours de la guerre froide fait partie des prochains ajustements, ainsi que la période immédiate de l'après-guerre, avec toujours le même objectif : transmettre au plus grand nombre, grâce à des outils qui évoluent.

Stéphane Grimaldi devant le plan du Mémorial de Caen.

Si le musée était friand de textes il y a trente ans, l'image fixe ou animée a pris de plus en plus de place. Quid du numérique ? "C'est une option, mais il doit aider à la compréhension. Il ne doit pas surcharger l'information", conclut Isabelle Bournier. L'apport de témoignages filmés est aussi dans les cartons.