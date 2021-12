[En images]. Le photoreporter Patrick Chauvel expose au Mémorial de Caen

Vietnam, Cambodge, Mozambique, Liban, Salvador, Iran… le nombre de conflits couverts par Patrick Chauvel ont de quoi donner le tournis. Tout comme le nombre de photos réalisées : 380 000 photos, 1 000 heures de vidéos. Cela ne suffit pas à résumer tout ce qu'a pu accomplir ce photoreporter depuis l'âge de 17 ans, lorsqu'il a vécu son premier conflit. L'exposition, visible par le public à partir du dimanche 1er mars au Mémorial de Caen retrace un demi-siècle de guerre à flux continu au travers d'une centaine de clichés. "Rien que sur l'Irlande, j'aurais pu exposer 300 photos. J'ai résumé avec des moments symboliques." Le lieu choisi est tout sauf un hasard. "C'est un point de passage quasiment obligatoire pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des guerres contemporaines, explique-t-il. Je ne trouvais pas meilleur lieu avec 400 000 visiteurs." Ces photos ont d'ailleurs été publiées par de grands titres comme Le Monde, Paris Match, Libération… En plus de l'exposition permanente, un fonds Chauvel sera aussi disponible, sur rendez-vous, pour les chercheurs et universitaires.