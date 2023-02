Argentan. Liquidation de Place du Marché : les ex-Toupargel ont reçu leur lettre de licenciement

À Argentan, les soixante-et-onze ex-salariés de Place du marché, plus connu sous le nom de Toupargel, ont reçu leur lettre de licenciement jeudi 2 février, après la liquidation judiciaire nationale de leur entreprise.

"C'est la résultante du capitalisme financier, d'un manque de stratégie, souligne le maire Frédéric Léveillé. On se demande si cette fermeture n'était pas programmée et souhaitée." Il explique : "La situation à Argentan n'est pas la même que lors de la fermeture d'entreprises locales de la métallurgie il y a une vingtaine d'années. On va tenter d'être des facilitateurs et de proposer des reclassements individualisés."

Les ex-salariés ont désormais vingt-et-un jours pour se positionner quant à leur statut, alors que localement, une cellule de reclassement se met en place : quarante-neuf emplois ont déjà été proposés par d'autres entreprises argentanaises qui recrutent.