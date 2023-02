Normandie. Découvrez les nouveaux tarifs des autoroutes et ponts au 1er février

C'est un nouveau coup au porte-monnaie des automobilistes. Comme à chaque 1er février, le tarif des péages des autoroutes ou des ponts est revu dans tout le pays. Une hausse historique de 4,75 % en moyenne, contre 2 % l'an passé.

Cette revalorisation est calculée "en fonction d'une formule automatique liée au taux d'inflation", précise l'État, qui indique que cette évolution est d'ailleurs inférieure à l'inflation sur la période de référence qui s'élève à 6,33 % entre octobre 2021 et octobre 2022.

L'A28 Rouen-Alençon, l'augmentation la plus sensible

En Normandie, c'est l'autoroute A28, gérée par Alis, déjà considérée comme onéreuse, qui connaît l'augmentation la plus spectaculaire. Le trajet entre Rouen et Alençon coûtera désormais aux automobilistes 30,30 €, contre 27,80 € auparavant, soit une augmentation de près de 9 %, quasiment deux fois la moyenne nationale.

+6,5 % sur l'A88

Autre augmentation importante, celle de l'A88 gérée par Alicorne, sur le trajet entre Sées dans l'Orne et Falaise dans le Calvados. Comptez désormais 8,10 € pour le trajet total contre 7,60 € auparavant.

+4,75 % sur l'A13

Sur l'A13 qui relie Paris à Caen en passant au sud de Rouen et sur l'A29, gérées par la SAPN, l'augmentation des péages est de 4,75 %, soit la moyenne nationale. Il faudra compter 9,30 € pour le trajet entre Saint-Saëns et le Havre sur l'A29 en Seine-Maritime, ou 17,10 € pour le trajet complet sur l'A13 entre Poissy et Caen. Sur la même autoroute, le trajet entre Beuzeville et Caen coûte désormais 5,70 €.

La SAPN met en avant son offre Fréquence+ pour les trajets du quotidien. Elle permet une réduction de 40 % du prix du péage sur un aller-retour qui est effectué au moins 10 fois dans le mois. Une réduction de 5 % est aussi désormais proposée aux conducteurs de voitures électriques.

+20 centimes sur le pont de Normandie

Les tarifs des ponts qui traversent la Seine, et qui sont gérés par la CCI Seine-Estuaire, ont aussi été revus à la hausse. Comptez 5,80 € pour la traversée du pont de Normandie, contre 5,60 € auparavant. Sur le pont de Tancarville, la traversée passe de 2,60 € à 2,70 €. Le tarif reste, en revanche, inchangé pour les abonnés.

3,70 € pour Barentin - Écalles-Alix

Sur l'autoroute A150 qui relie sur 18 kilomètres Barentin à Écalles-Alix en Seine-Maritime, le péage passe de 3,60 € à 3,70 €, soit une hausse de moins de 3 %.