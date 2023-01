Orne. Dans le bocage, Alterfixe veut attirer des collectifs porteurs de projets agricoles

Deuxième année pour Alterfixe. Ce projet a pour objectif d'attirer des personnes désirant se lancer dans un projet agricole et s'installer en collectif. L'équipe de l'organisation organise un camp d'été et des week-ends d'information et de rencontre entre porteurs de projets et acteurs locaux.

Assurer la relève

C'est un des objectifs d'Alterfixe, qui s'appuie sur un constat : les exploitations agricoles tendent à disparaître alors que de plus en plus d'agriculteurs partent à la retraite. Après un premier camp d'été en 2022, qui avait réuni une quarantaine de personnes, un premier collectif a choisi de s'installer dans le bocage. Le projet est encore en cours et l'équipe d'Alterfixe fait en sorte de faciliter leur installation.

Connaître les acteurs, le territoire, les attentes, acquérir un terrain, faire les démarches administratives... Le chemin est long avant de s'installer. Alterfixe aide à mettre en relation les différents acteurs pour épauler les porteurs de projet.

Adrien Desplat, cofondateur et responsable du projet

Du vendredi 3 au dimanche 5 février, l'organisation accueille les intéressés autour d'un week-end porté sur "l'installation agricole collective et le design du collectif voulu dans son projet". De quoi voir large et partager des idées entre participants. L'événement se déroule au tiers-lieu El Capitan, près d'Athis.