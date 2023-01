Initiative. Dans l'Orne, des tiers-lieux pour "retrouver du sens ensemble"

Que ce soit près d'Athis à El Capitan, qui se présente comme "une passerelle vers le territoire du Bocage ornais", ou près de Putanges au K-rabo, qui se définit comme "un authentique écosystème qui regroupe différentes activités", les tiers-lieux ont un objectif en commun : faire émerger des visions alternatives de la vie en société.

El Capitan, "auberge participative autogérée"

À 10 kilomètres d'Athis-Val-de-Rouvre, au lieu-dit La Marchandière, peu d'habitations, pas de commerces, mais du passage. Depuis 2019 et le début de la location de la grande maison d'El Capitan, le Bocage accueille de nouveaux arrivants. Beaucoup d'entre eux, curieux, ont réservé quelques nuits pour découvrir la fameuse "auberge participative autogérée". Certains ont finalement décidé de rester. En quelques années, plus d'une trentaine de personnes se seraient installées sur le territoire. Que ce soit pour des personnes en quête de sens ou intéressées par un mode de vie alternatif, la force des tiers-lieux réside dans l'esprit du collectif.

Ecoutez ici : témoignages de passants à El Capitan Impossible de lire le son.

Il est possible de réserver une nuitée à El Capitan durant toute l'année, mais le concept d'auberge prend vraiment vie de mi-juin à mi-septembre. Le reste de l'année, le tiers-lieu s'ouvre à des ateliers et des formations. En ce moment, le public est invité à participer à la semaine "Les rencontres science-fiction de la République autonome du bocage (RAB)", qui se déroule jusqu'au dimanche 29 janvier 2023. Les RAB sont mises en place par des habitants d'Athis, Durcet, de la Forêt-Auvray, de Bréel, des Tourailles, et de Chênedouit. De nombreuses thématiques seront traitées : santé, mobilité, environnement…

El Capitan a accueilli des personnes autour de "L'Intelligence Collective et Entraide", mi-janvier.

Programme de la semaine :

Vendredi 27 janvier :

- "Tu te souviens quand on travaillait ?" - À Apidés (Craménil) à 14 h 30

- RDV au Sonorines à 19 heures

Samedi 28 janvier :

- "L'eau qui court - Échanges sur le travail mis en place pour dynamiser, ré-ensauvager les cours d'eau", 10 heures, lieu à définir

Dimanche 29 janvier :

- Bocage zéro carbone - "A quoi ressemblerait le bocage en tant que territoire neutre en carbone ?" 10 heures à El Capitan, suivi d'un repas partagé.

- Vers l'infini et la RAB#3 - "Retours sur les rencontres qui ont rythmé la semaine", à 14 heures à El Capitan

- Dernier voyage dans le bocage - "Balade macabre suivie d'un café mortel pour échanger sur notre vision future autour de la mort", à 16 heures à la Carneille.

D'autres tiers-lieux dans l'Orne

Le K-rabo, lui, est situé dans le bourg de Rabodanges, à sept kilomètres du centre-ville de Putanges-le-Lac. Ouvert depuis 2021, le lieu propose un coin épicerie, un service de boisson et un espace de culture. De nombreux événements y sont organisés chaque semaine.

Les collectivités ont aussi conçu des tiers-lieux numérique, destinés à l'utilisation des technologies : Ekklesia, à Tinchebray, La Diode, à Domfront-en-Poiraie ou encore Les Bains douches à Flers.

D'autres encore se sont lancés dans l'aventure des tiers-lieux, telle que l'association Familles rurales à Briouze ou encore l'association Les Minières, à La Ferrière-aux-Étangs. De nombreux projets similaires sont en cours dans le département.