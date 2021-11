Travaux au choeur de la cathédrale

Ce chantier doit achever un programme d’aménagement lancé après-guerre et débute le 4 juillet jusqu’au 23 octobre, date de la Saint-Romain, saint-patron de la ville de Rouen.

“L’objectif du chantier est d’apporter des modifications au niveau de la croisée des transepts et de remplacer l’estrade de bois située sous l’autel par un planum en pierre de Massangis. On va essayer de gêner au minimum l’exercice du culte pendant cette période”, confie Paul-Franck Thérain, ingénieur du patrimoine au sein de la Drac. Pour limiter l’accumulation de poussière et protéger les travaux au centre de la cathédrale, des palissades vont être installées tout au long de l’été pour dévoiler au mois d’octobre un nouvel autel et du mobilier neuf fournit par l’archevêché. “Ce nouvel autel sera fait de bronze et va surement contribuer à faire venir plus de visiteurs. Pendant cette période, quelques rangs de chaises vont être retirés pour installer un autel provisoire et célébrer la messe”, explique le père Potel, prêtre de la cathédrale de Rouen. Le 23 octobre, les six archevêques de Normandie seront présents pour consacrer le nouvel autel.