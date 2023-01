Cinéma. Hélène Lambert, héroïne du film "Ouistreham", en lice pour les César

Une Caennaise va-t-elle décrocher un César ? Mercredi 25 janvier, les nommés des différentes catégories de ce prix du cinéma seront dévoilés. Parmi 16 révélations féminines en lice, Hélène Lambert, habitante d'Hérouville-Saint-Clair. Elle joue dans le film Ouistreham aux côtés de Juliette Binoche, sorti il y a tout juste un an, le 12 janvier 2022.

"Si j'ai le César, c'est la cerise sur le gâteau"

Ce film, adaptation du livre Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, raconte le quotidien des agents d'entretien à bord des ferrys. Hélène Lambert a tapé dans l'œil des spectateurs. "Ils ont vu en moi quelqu'un qui a du caractère et qui n'a pas peur de dire les choses." Pourtant, elle n'est pas professionnelle. "Je n'ai pas honte de le dire. On n'est pas obligé d'avoir suivi des cours au théâtre pour en arriver là. Si je suis nommée, c'est grâce au travail de toute l'équipe et aux autres comédiennes."

Quand elle revoit le film, elle n'y voit que des défauts. "Je me trouve moche !", sourit la femme de 34 ans. Mercredi, elle pourrait faire partie des cinq dernières en lice pour le titre de "meilleur espoir". "Si j'ai le César, c'est la cerise sur le gâteau ! C'est une fierté pour moi et pour l'équipe du film."

Parmi ses meilleurs souvenirs, il y a la rencontre de Juliette Binoche avec ses enfants lors du tournage dans son ancien appartement. "L'un de mes fils me demande souvent quand est-ce qu'on revoit Juliette." Hélène Lambert a gardé contact avec l'actrice.

Bientôt d'autres films ?

Depuis ce mois de janvier, elle a désormais un agent. D'agent d'entretien à boulangère, elle envisage désormais une suite dans le cinéma. "J'aime les films réalistes. Je me vois bien dans un film avec des enfants en difficulté, des personnes âgées, ou encore des personnes en situation de handicap. Tout ce qui touche au social." Affaire à suivre, donc…

La 48e cérémonie des César se tient le 24 février prochain à l'Olympia.