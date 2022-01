Cinéma. "Ouistreham" : où le film a-t-il été tourné en Normandie ?

Le film Ouistreham, adaptation du livre Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, est sorti à l'écran mercredi 12 janvier. Ce long-métrage nous emmène dans les coulisses des petites mains qui nettoient les bateaux de la Brittany Ferries. Où se sont posées les caméras ?

Tout commence dans une agence Pôle emploi de Caen. Juliette Binoche (Marianne), autrice cachée, se fait passer pour une chômeuse sans qualification. On lui propose un poste d'agent d'entretien. Elle commence à travailler dans des bungalows dans un camping, puis dans les équipes de nettoyage des ferries. Un rythme de vie effréné et usant. Un peu plus tard dans le film, on voit toujours cette même Marianne dans la laverie automatique de la rue Saint-Jean de Caen puis dans la boutique de reprographie OpenBuro située juste en face.

Le maire de Ouistreham refuse le tournage

Plusieurs plans sont tournés sur le parking du centre commercial Carrefour d'Hérouville-Saint Clair, dans la société Legallais, mais aussi dans le supermarché Intermarché de Louvigny.

On voit aussi Marianne discuter avec Cédric (Didier Pupin) devant la salle de sport Prairie Squash de Louvigny, juste à côté du magasin de déguisement Fête Sensation, dans la zone face à Botanic.

Cependant, la gare maritime filmée n'est pas celle de Ouistreham, mais celle de Cherbourg, dans la Manche. Brittany Ferries a refusé, ainsi que le maire Romain Bail. "Je ne voulais pas que le nom de la ville soit associé à cette problématique de précarité, explique l'élu qui a tout de même prévu d'aller voir le film. Je soutiens ces femmes qui mènent un travail pénible, mais le film s'appelle Ouistreham et non pas Le quai de Ouistreham. Ça pose question."

Cela n'empêche pas de voir certains plans dans la ville de Ouistreham, comme le manège du port, la piscine Aquabella sur l'esplanade Alexandre Lofi, ainsi que la route longeant le terminal ferry jusqu'à la mer.

À la fin du film, une scène avec Juliette Binoche est tournée dans l'authentique librairie générale du Calvados rue saint-Pierre. Un vrai coup de projecteur sur Caen et la Normandie !