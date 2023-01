Le Havre. Dans un an, tout le monde devra pouvoir composter ses biodéchets

Épluchures, coquilles d'œuf, marc de café… Vous les jetez ? D'ici un an, il faudra les composter ! Au 1er janvier 2024, les collectivités en charge des ordures ménagères devront en effet proposer aux ménages des solutions pour trier ces biodéchets. Les moyens peuvent être divers : composteurs individuels, composteurs collectifs (pour un immeuble, une rue, un quartier) ou conteneurs spécifiques pour une collecte en benne à ordures, comme pour le verre, etc.

Douze tonnes de biodéchets compostés

Cette loi est accueillie d'un bon œil par l'association Havre de vers, implantée 13 rue de Tourville, dans le quartier Danton au Havre, qui a fait du compost sa spécialité. "C'est un vrai soulagement, on milite pour cela depuis des années. Des biodéchets gaspillés, il y en a partout, ce ne sont pas les ressources qui manquent, remarque Marian Toxé, cofondateur et maître composteur. Cette matière est censée retourner à la nature."

L'association collecte 150 kg de fruits et légumes invendus chaque semaine. Une partie est distribuée aux adhérents de l'association ou cuisinée et vendue à prix libre. Le reste est composté. "Des particuliers nous mettent à disposition un bout de leur jardin, des espaces indispensables et autofertiles. Grâce aux composts, on récolte des topinambours, courges, tomates, etc." En un an, ce sont environ douze tonnes de biodéchets qui sont ainsi transformés "avec très peu de surface".

Le lombricompost, idéal en appartement

Pour appliquer la loi, "l'éducation est la clé, juge Marian. Il faut un accompagnement au départ, ce n'est pas assez le cas aujourd'hui et c'est pour cela que des plateformes de compostage partagées dans les villes ne sont pas forcément bien gérées ou entretenues". Il faut aussi combattre les clichés : un compost, s'il est bien fait, n'attire pas les rongeurs et les moucherons, assure ce passionné.

Signe que le sujet imprègne la société, l'association est de plus en plus sollicitée. "Particuliers, écoles, entreprises… Il y a une réflexion globale, et pas seulement au Havre. Nous sommes intervenus pour des animations à la demande de la Ville de Lisieux, de Fécamp, etc."

Havre de vers est spécialiste du lombricompostage, un système de compost effectué grâce à un type de vers de terre spécialement dédiés, qu'elle élève dans ses locaux. Elle propose des ateliers de fabrication chaque premier mardi du mois, à prix libre, ouverts à tous. Il convient simplement de verser 15 € pour acquérir une souche de vers de terre.

Un premier pas vers le compost, notamment pour ceux qui habitent en appartement.