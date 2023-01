Politique. Congrès du PS : le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, croit en ses chances

C'est peut-être symbolique pour le Parti socialiste (PS). Jeudi 19 janvier, premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites, est aussi jour de vote pour les militants. Ils sont appelés aux urnes pour élire leur Premier secrétaire. Sur la ligne de départ, Olivier Faure, l'actuel Premier secrétaire, partisan de l'accord avec la Nupes. En face de lui, un Normand : le maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, qui veut y croire et qui estime avoir la dynamique derrière lui.

Il est vrai qu'Olivier Faure a rassemblé moins de 50 % des suffrages lors du choix des textes d'orientation. La candidate éliminée, Hélène Geoffroy, s'est rangée derrière "NMR" et d'autres, comme l'ancien Président François Hollande, ont appelé à faire de même. "Il y a un souffle nouveau, on dit aux gens venez, revenez, on va bosser ensemble", lance le candidat, entouré de ses soutiens chez les parlementaires lors d'une conférence de presse à la veille du scrutin.

Le dénouement dans la nuit

Le maire de Rouen, qui souhaite "l'unité, l'écoute et le dialogue", "regrette" qu'Olivier Faure ait refusé un débat d'entre deux tours. "Je pense que ça donne une bonne visibilité à notre famille politique et que ça aurait été l'occasion de montrer une force de proposition sur des sujets de fond."

Les militants voteront entre 17 heures et 22 heures, physiquement, dans les différentes sections du parti. Les résultats du vote ne seront pas connus avant tard dans la nuit.