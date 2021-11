Seine-Maritime : la sécheresse s'aggrave

"Ce seuil d'alerte correspond au premier niveau de mise en oeuvre des mesures de restriction d'usage sur les bassins versants concernés : interdiction de remplissage des piscines privées, de lavage des véhicules sauf pour les stations professionnelles, de lavage des voies, trottoirs, terrasses, façades en journée, interdiction d'arrosage des pelouses, espaces verts, golfs et terrains de sport en journée, de remplissage et de vidange des plans d'eau, interdiction des activités nautiques. L'arrosage des jardins potagers et l'irrigation agricole sont préconisés entre 20h et 10h.

Ces restrictions ont été activées par arrêté préfectoral du 6 juillet 2011 et s'appliquent sur les 88 communes du département situées sur les bassins versants concernés, dans les secteurs de Bolbec, Lillebonne, Aumale et Blangy-sur-Bresle.

"Sans phénomène pluvieux soutenu dans les semaines à venir, il est probable que la situation continue à s'aggraver jusqu'à la fin septembre, période de plus basses eaux de l'année, et que des restrictions d'usage de l'eau doivent être prises sur d'autres bassins versants du département, voire qu'un ou plusieurs bassins passent en crise, troisième seuil du dispositif, avec des restrictions plus sévères", a estimé la préfecture de Seine-Maritime, mercredi 6 juin.