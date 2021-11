Elle transforme vos vieux meubles en oeuvres d’art

Elle a commencé par des chaises parce que “c’est ce que l’on change en priorité dans une maison”. Puis peu à peu, s’est intéressée à “tous ces petits meubles que l’on jette juste parce qu’on les trouve moches !” Nadjia Kabiri, diplomée de l’école supérieure des Beaux-Arts de Rouen et professeur d’art appliqué en Centre de formation des apprentis, a créé avec Cyrille Rosset “la Chaise Peinte”, un atelier d’artistes spécialisé dans le petit mobilier qui, avec un peu d’huile de coude et beaucoup d’idées, ne demande qu’à revivre. “J’ai toujours récupéré les meubles chez moi”, explique-t-elle. Maintenant, elle le fait pour les autres.



Chics et design

Fauteuils de mamie, guéridons hors du temps et tables qui se coupent pour se transformer en pouf : avec du vieux, faire du neuf, voilà une idée vieille comme le monde qui trouve ici un charme renouvelé. Trois boutons, des morceaux de passementeries, des restes de ceinture, une pomme d’arrosoir qui devient en abat-jour : Nadjia Kabiri en tire de véritables meubles originaux, un brin chics, on pourrait même dire design, à petits prix et qui partent comme des petits pains.

“Je les costume, je les rhabille.” Un vieux skaï relooké en “jeune fille”, un tabouret vintage agrémenté de ses ponpons. Elle leur donne même des noms comme cette commode Miss Marple ou ces deux fauteuils Simone et Jean-Paul pour causer au coin du feu. Sans doute de philosophie... Dans son show-room encore en travaux, au 147 rue Beauvoisine, elle a disposé quelques pièces en attente et “toutes déjà vendues”. L’ouverture officielle est prévue pour le mois de septembre mais la réputation de la chaise peinte est, elle, déjà bien assise.

Infos : 06 23 38 39 55 ou www.lachaisepeinte.com