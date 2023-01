[Photos] Tempête Gérard. Des maisons recouvertes par le sable dans le centre-Manche

Des images impressionnantes. De nombreux promeneurs se sont rendus lundi 16 janvier à Pirou, pour constater les dégâts occasionnés par la tempête Gérard. En plus des arbres couchés, des fils électriques au sol et des panneaux envolés, la commune a eu la mauvaise surprise de retrouver des commerces et des habitations situés près de la mer recouverts de sable.

Une maison recouverte de sable. - Paule Cadel

À l'hôtel de la mer, à Pirou. - Paule Cadel

Dans les exemples les plus frappants, l'Hôtel de la mer a été recouvert de plusieurs centimètres. Sur l'estran, le sable sur les rochers offre de jolis clichés pour les photographes comme Paule Cadel.

