[Photos] Cherbourg-en-Cotentin. Tempête Gérard : le point sur les intempéries dans la commune nouvelle

La tempête Gérard a balayé Cherbourg-en-Cotentin dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier. De nombreux dégâts sont à déplorer dans la commune nouvelle comme sur le pôle Agnès Varda fermé jusqu'à nouvel ordre. "La tempête a occasionné des dégâts importants sur la façade nord et la toiture, avec des panneaux qui se désolidarisent de la structure", confie Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. "Nous avons appelé les familles pour les prévenir et ne manquerons pas de les tenir au courant si la fermeture de l'établissement devait se prolonger. Nous mettons tout en œuvre pour les impacter le moins possible."

Les stades, parcs et jardins fermés

Les stades, parcs et jardins, par mesure préventive en raison des vents violents, étaient également interdits d'accès ce lundi. Les équipes municipales étaient sur le terrain depuis très tôt dans la matinée afin de rétablir le fonctionnement de certains feux de signalisation, de déblayer la voirie à la suite de chutes d'arbres ou de pierres et de sécuriser les lieux, en lien avec les sapeurs-pompiers notamment. "C'est plus de 250 agents qui ont libéré les voies et sécurisé l'espace public", ajoute aussi de son côté Bertrand Lefranc, adjoint en charge des espaces verts.

De multiples interventions à Cherbourg-Octeville

À Cherbourg-Octeville, vers 8h ce matin, la circulation a été coupée boulevard Schuman pour une intervention des pompiers avec des bardages qui menaçaient de tomber, tour Divette. La circulation, impactée, a repris environ une heure plus tard après sécurisation des lieux. Boulevard Mendès-France, INEO a été sollicité pour une réparation de l'éclairage public. Un barriérage a été mis en place rue de l'Alma pour sécuriser la voie publique après une chute de pierres d'une cheminée d'habitation.

Rue Vauban, une sécurisation a eu lieu par les sapeurs-pompiers afin de prévenir la chute d'un chien. La police municipale était sur place pour assurer le bon déroulement des opérations, dont le déplacement des véhicules des riverains.

Une toiture a également été endommagée rue Dom Pedro, un arrêté de péril a été pris. Rue de Colmar, une chute de bardage a été constatée et du barriérage mis en place dans l'attente d'une intervention des sapeurs-pompiers.

Près de l'église Notre-Dame-du-Voeu, à Cherbourg-Octeville. - Bertrand Lefranc

Des arbres se sont aussi couchés place Napoléon, rues du Maine, d'Artois, de la Saline et des Trois Hangars, ou encore avenue de Normandie près de la pharmacie. Une serre s'est également retrouvée encastrée dans un palmier, rue Étienne Dolet.

Dans les autres communes déléguées

À Équeurdreville-Hainneville, un arbre couché a été évacué par les services municipaux au niveau de l'hôtel des impôts. D'autres ont été évacués de la chaussée ou de parkings vers l'école Jean-Goubert, rues Aragon et du Clos du Mont, ainsi que dans l'allée du cimetière et dans le secteur du Fort des Couplets. Une branche de sapin est tombée sur une maison impasse du Pré. Rue de la Paix, ce sont des tuiles qui sont tombées sur la chaussée et les véhicules stationnés.

Près du service des impôts des entreprises entre Cherbourg-Octeville et Equeudreville-Haineville. - Bertrand Lefranc

À Querqueville, allée de la Bihée de Bas et rue Joseph Cugnot, des arbres sont tombés sur des toitures, d'autres sur la chaussée, avenue de Bénécère, rues de l'Égalité, des Vignières et des Jonquilles, ou encore chemin des Fontainiers.

À Tourlaville, rue des Franqueterre, une habitation a été touchée par la chute d'un arbre. Hameau Quévillon, un arbre a empêché la circulation sur la piste cyclable, rue des Fauvettes. D'autres arbres ou branches ont été déblayés dans les secteurs suivants : route des Sourds, rue du Calvaire, hameau Burnel.

À La Glacerie, des interventions ont eu lieu vallée de Quincampoix, rues Lefèvre, Toulorge, Schweitzer, Léon Blum, de la Fieffe, et du Souvenir, ainsi qu'à l'hippodrome pour des arbres sur la chaussée et/ou déplacés sur le côté.