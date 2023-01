Place du commerce. Trois nouveautés à découvrir dans la métropole

Une nouvelle boutique Hautot chocolatier est arrivée au 435 rue Garibaldi. Elle s'est installée courant décembre à Sotteville-lès-Rouen près de l'hôtel de ville.

La boutique propose les chocolats connus de Hautot, mais aussi glaces, mendiants, pâtes de fruits et autres thés. "Les Sottevillais sont contents. Hautot, c'est avant tout une fabrication artisanale. On essaie d'attirer le plus grand nombre de clients", affirme la gérante Carine Allais.