[Vidéo] Normandie. Les bornes de téléconsultation, un "palliatif" face au manque de médecins

"Trouver des médecins, c'est ma préoccupation numéro un. Mais c'est un sujet national", rappelle Christophe Doré, maire de Bolbec, en Seine-Maritime. Cette commune de 12 000 habitants ne compte plus que trois médecins généralistes. "Entre les départs et les déménagements, depuis 2018, nous avons cinq médecins en moins", comptabilise Valérie Duhamel, pharmacienne à Bolbec.

Pour tenter de répondre à l'inquiétude des habitants qui n'ont plus de médecin traitant, la municipalité a décidé d'investir : pour près de 1 000 € par mois, elle loue trois bornes de téléconsultation, implantées dans les trois pharmacies de la ville. "C'était indispensable que les officines nous suivent pour accompagner les patients. Ces bornes ne remplacent pas un médecin, il n'y a pas de palpation physique, mais c'est un palliatif dans la situation actuelle", estime le maire.

C'est l'opérateur Medadom, leader sur le marché, qui a été choisi. En Normandie, il a déjà implanté des bornes dans 95 communes, y compris dans des grandes villes (Le Havre, Rouen, Évreux, Caen, Cherbourg…). Il travaille avec 300 médecins salariés de centres de santé, formés à la téléconsultation. Après une vingtaine de minutes d'attente en moyenne, le patient de la pharmacie voit s'afficher l'un d'eux en visio sur l'écran de la borne, équipée de divers outils médicaux (tensiomètre, stéthoscope, thermomètre, etc.) qu'il utilisera à la demande du médecin.

"Cela permet un renouvellement d'ordonnance pour les personnes qui n'ont plus de médecin, la prescription de médicaments, dont des antibiotiques, ou de répondre à des demandes spontanées de clients malades au comptoir, qui nécessitent une ordonnance mais qui ne peuvent pas consulter avant plusieurs jours", détaille Marie Gallais, pharmacienne. Le médecin peut établir par visio de courts arrêts de travail (trois jours) mais pas de prolongation d'arrêt. Sont exclus également les certificats médicaux de sport, les traitements addictifs ou les consultations d'enfants de moins de trois ans.

Le tarif est le même que pour une consultation de médecine générale classique, mais les 7,50 € remboursables par la mutuelle sont à régler immédiatement. Les pharmacies touchent 1 € par ordonnance produite lors de ces téléconsultations.

À Bolbec, le maire espère dépanner une vingtaine d'habitants quotidiennement. "Depuis leur installation mi-décembre, on téléconsulte tous les jours", remarque Valérie Duhamel, l'une des pharmaciennes bolbécaises. Une des officines a même reçu un appel du 116-117 - le numéro censé aider à désengorger les urgences - pour connaître la marche à suivre pour téléconsulter…

En Normandie, 95 communes équipées

En ce début 2023, l'opérateur choisi par Bolbec a déjà implanté plus de 160 bornes de téléconsultation dans 35 communes de Seine-Maritime, 28 de l'Eure, 13 de la Manche et du Calvados et 6 de l'Orne. Dans certaines communes comme Le Havre, Rouen, Bolbec, Fécamp, Dieppe, Évreux, Vernon, Les Andelys, Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Carentan ou encore Caen, plusieurs pharmacies en sont équipées.