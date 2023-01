Rouen. Une disparition inquiétante, "un fils qui s'en va comme cela…"

Il y a cette lettre étrange, il n'arrive pas bien à en saisir le sens profond, à comprendre au fond ce que son fils a voulu dire en couchant les mots sur le papier. Plusieurs jours après la disparition de Noé, vingt-et-un ans, de grands yeux clairs, Guillaume Chardron, son père, est sous le choc, "avec une angoisse qui ne me quitte pas". Ce "poids" dit aussi le chagrin d'un père dont le fils a disparu en laissant chez lui, dans son petit appartement de l'avenue Gustave-Flaubert à Rouen, cette lettre que Guillaume, ingénieur en télécommunications, aujourd'hui en reconversion professionnelle, ne cesse de lire et de relire en cherchant des réponses aux questions qu'il se pose sans jamais les trouver. "Un fils qui s'en va comme cela, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent."

"Je savais que tout cela allait s'arrêter"

Cette lettre que les policiers rouennais chargés de l'enquête sur la disparition du jeune homme ont récupérée, Guillaume dit qu'elle est à double tranchant : "C'est positif et dramatique à la fois." Qu'y a-t-il dans ce courrier ? Noé dit qu'il n'est pas triste et qu'il a bien vécu ces dernières années en faisant de belles rencontres, mais qu'il savait que "tout cela allait s'arrêter un jour". Il demande aussi qu'on prenne soin de son chat, qu'il a laissé tout seul dans son appartement. Au dos, d'autres mots que Noé n'a pas signés. Il est écrit : "Finalement, les derniers jours ne sont pas si différents."

Qu'a voulu dire Noé ? Qu'il se sentait trop seul ? Guillaume Chardron s'interroge, se demande surtout ce qu'il aurait dû faire pour aider son fils. "Noé est quelqu'un de secret. Peu à peu, je l'ai laissé s'enfermer dans sa solitude et je m'en veux. J'aurais dû agir autrement, aller frapper à sa porte chez lui, lui redire qu'on l'aime d'un amour qui ne ressemble à aucun autre, qu'il est indispensable à notre vie, qu'on ne peut pas vivre sans lui."

"On", c'est Guillaume, son père, Léo, son frère de 28 ans, Luna, sa jeune sœur de 19 ans, sa famille, dont sa mamy bientôt centenaire qu'il adorait et qui réside à Bois-Guillaume. "On", ce sont aussi ses amis, dont Nancy, qui a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Une " battue citoyenne" a été organisée le samedi 7 janvier dans les rues de Rouen pour essayer de le retrouver, en vain.

"On t'attend Noé, on t'attend…"

Noé est passionné de batterie, il voulait en faire son métier, l'enseigner. Il aurait aimé s'inscrire au Conservatoire mais ne l'a jamais fait, il suivait tant bien que mal à l'université de Rouen des études de musicologie, s'intéressait aussi au chant choral et aux mangas. Il y a tout juste un an, il a fait savoir à son père, qui vit près des Andelys (Eure), qu'il abandonnait ses études et qu'il allait se mettre au travail, faire tout autre chose. Mais faire quoi ? Les parents de Noé se sont séparés il avait cinq ans. "Cela n'a pas été facile à vivre pour lui. On a toujours eu du mal à communiquer", dit Guillaume. Au fil du temps, les contacts se sont espacés. "Il ne répondait pas à mes appels. Je lui avais proposé qu'on déjeune ensemble pour Noël. Je ne rêvais que de cela. Il n'a pas répondu."

C'est avec sa sœur Luna que Noé échangeait le plus souvent, avec sa grand-mère aussi. Toute la famille s'était réunie pour son anniversaire en août dernier. "Il était en forme." Curieusement, le jeune homme avait décidé de ne pas venir fêter Noël chez sa grand-mère, comme il était prévu. Sa disparition remonte au samedi 28 décembre. La veille, son père était passé avec Luna sous les fenêtres de son appartement. "Il était tard, on était fatigués. On aurait dû s'arrêter. On aurait dû… " Noé est parti de chez lui, sans rien, avec seulement son portefeuille et son téléphone. Aucun mouvement n'a été décelé sur son compte en banque et son téléphone n'a pas borné depuis. Un appel à témoins a été lancé, des affiches placardées sur les murs : Noé mesure autour d'1,75m, il a des cheveux blonds-châtain clair, des yeux très bleus, une fine silhouette, des baskets de couleurs aux pieds. " On t'attend Noé, on t'attend."