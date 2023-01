Rouen. Noé Chardron, jeune homme de 21 ans, est porté disparu

Faits Divers. Sa famille n'a plus de nouvelles de lui depuis le 28 décembre 2022. Le Rouennais Noé Chardron est porté disparu et a laissé une lettre d'adieu à son domicile. Une enquête de police est en cours et cette disparition est prise "très au sérieux".