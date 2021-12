Musées de Rouen : les ambitions de Sylvain Amic

Il prendra possession de ses fonctions dès la rentrée 2011, mais a déjà commencé à établir une programmation. “Tous les ingrédients sont réunis pour faire de grandes choses : une très belle collection d’œuvres d’art, une profondeur historique et l’appui des collectivités locales”, se réjouissait le nouveau directeur lors de sa présentation à la presse, vendredi 8 juillet. Et les idées ne manquent pas.

Sylvain Amic entend donner aux musées de Rouen l’envergure nécessaire pour occuper une place de choix dans le Grand Paris. Un des objectifs fixé est d’augmenter leur fréquentation en proposant régulièrement une nouvelle lecture des collections permanentes, et en faisant faire de l’histoire de l’art appliquée aux visiteurs. “Dans le métier nous savons que l’on peut établir des correspondances entre différents tableaux, que tel artiste s’est inspiré de tel autre.” Autant de facettes de l’art inconnues du grand public et qu’il entend dévoiler par le biais d’expositions. “Nous ne sommes que des passeurs et nous devons restituer ce patrimoine dans toute sa richesse au public.”