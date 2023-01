Basket (N1M). Au Havre, le STB dans un top 5 très disputé

Au Havre, le Saint-Thomas Basket (STB) est entraîné depuis le 11 novembre par Fabrice Courcier. L'ancien coach du Caen Basket Calvados a succédé à Hervé Coudray. Après un début de championnat en demi-teinte, le STB affiche finalement une première partie de saison prometteuse. À la trêve de décembre, le club havrais était deuxième, trois points derrière le leader Rouen (qui possède un match d'avance), à égalité de points avec Caen, Mulhouse et Orchies. Après huit matchs sur le banc du STB, Fabrice Courcier se projette.

Quel premier bilan sportif

tirez-vous ?

"Notre parcours me semble intéressant. Après mon arrivée, avec Joris Mercier, mon assistant, on a essayé de jouer sur un espace défensif, d'améliorer offensivement le partage du ballon. Sur quelques points précis, on a senti qu'il y avait une nette évolution dans le jeu, avec une application de la part des joueurs. Cela s'est démontré sur les matchs que l'on a remportés avant la trêve (face à Rouen, Pont-de-Chéruy ou Caen, N.D.L.R.). Nous avons été capables d'avoir une bonne intensité défensive. Offensivement, on a augmenté notre capital points sur l'ensemble des joueurs, donc on est plutôt bien. La Nationale 1 est un championnat homogène. Nous sommes deuxièmes, à égalité de points avec trois équipes. Aujourd'hui, l'objectif est d'être dans le top 5, mais on se rend compte qu'il y a quasiment huit clubs qui se disputent ces places. Il faudra être bons en janvier/février pour effectivement atteindre le top 5 dans les meilleures conditions possibles."

L'objectif reste le retour en Pro B ?

"Oui ! L'objectif du club est de faire la meilleure saison possible et de perdre le minimum de matchs. Donc, si on fait partie des deux équipes qui perdent le moins, on aura cette possibilité de monter. Cela reste un objectif à moyen terme. Saint-Thomas a connu la première division il n'y a pas si longtemps. Historiquement, notre place serait en Pro B plutôt qu'en N1."

Êtes-vous séduit par l'ambiance ?

"Le Havre est un club qui vit bien et qui se donne les moyens d'exister. C'est un club référent en Normandie et ailleurs, et c'est vraiment agréable d'y être."