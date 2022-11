Le Havre. Le Saint-Thomas Basket se sépare d'Hervé Coudray

Le Saint-Thomas Basket (STB) a annoncé officiellement lundi 7 novembre, dans la soirée, le départ d'Hervé Coudray. Le communiqué est court : "Le directoire du STB Le Havre a décidé qu'Hervé Coudray ne sera plus en charge de l'équipe première à compter de ce jour. Nous le remercions pour son engagement et son professionnalisme durant ces quatre années."

Le coach paie certainement ses résultats en demi-teinte. Le club est tout de même quatrième (six victoires et quatre défaites) de sa poule de N1, mais l'objectif de l'équipe est clairement de remonter au plus vite.

Hervé Coudray est arrivé au Havre en 2018. Il était sous contrat avec les Thomistes jusqu'en 2023. L'entraîneur breton a passé beaucoup de temps en Normandie, entraînant l'USO Mondeville et le CB Caen de 2013 à 2018. Il a également été assistant entraîneur de l'équipe de France féminine de 1991 à 1997 et entraîneur de l'équipe du Mali féminin en 2010.

