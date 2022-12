Rétrospective. Les dix articles les plus en 2022

Les rétrospectives sont de saison. Comme chaque année, Tendance Ouest vous propose de regarder dans le rétroviseur et de découvrir quels sont les dix articles qui ont le plus retenu votre attention cette année. Bonne lecture !

10. Calvados. Le vicaire général de Bayeux/Lisieux démis de ses fonctions

En novembre, le vicaire général du diocèse de Bayeux/Lisieux a été démis de ses fonctions par Monseigneur Jacques Habert pour des faits "contraires à ses engagements ecclésiastiques". Une enquête canonique est en cours.

9. Hérouville-Saint-Clair. Au festival Beauregard, Liam Gallagher arrête son concert et s'en va !

Il est connu pour avoir mauvais caractère. Il l'a (encore) prouvé en juillet dernier lors du festival Beauregard. Liam Gallagher, ancien membre du groupe Oasis, a interrompu son concert au bout de 20 minutes et a quitté la scène, sans un mot.

8. Insolite. Des aurores boréales bientôt visibles dans le ciel caennais

À J-1000 de son Millénaire, la Ville de Caen a organisé trois soirées au château au mois de mai. Le public a pu profiter d'un incroyable spectacle : des aurores boréales.

7. Le Havre. Endeuillée et endettée : une famille en détresse

Deux des enfants de Guillaume et Laëtitia Deshayes ont disparu. L'un après sa naissance, l'autre récemment dans un accident de voiture. Malgré la peine, le couple veut croire en des jours meilleurs.

6. Rouen. "Une saleté de maladie" : Michel, mort chez lui dans un dépotoir

Michel avait 57 ans. On l'a retrouvé mort, seul, dans son appartement encombré de détritus. Il souffrait du syndrome de Diogène. Sa sœur a accepté de raconter celui avec qui elle a grandi. Un témoignage fort au sujet d'une pathologie trop méconnue.

5. Tendance Live Granville. Découvrez la programmation complète

C'est un signe (s'il en fallait un de plus) que c'est LE concert de l'année, celui que vous attendez le plus. En mai, à un peu plus d'un mois du Tendance Live Granville, vous avez sauté sur sa programmation. Quelle fierté !

4. Bois de chauffage : la réglementation change le 1er septembre

Le saviez-vous ? Depuis le 1er septembre 2022, le bois de chauffage doit être livré sec. En effet, le rendement d'un bois humide n'est pas optimal. Et en plus, il pollue plus !

3. Normandie. De la neige et du verglas attendus sur une partie de la région

On l'aime ou on la redoute mais la neige suscite toujours l'intérêt de tous. Et même lorsqu'elle cause quelques soucis (principalement de circulation…) quel joli décor quand même !

2. Caen. Mort d'un serveur du quartier du Vaugueux après une agression

Pour ses proches, l'année 2022 sera à jamais l'année de sa disparition. En mai dernier, Jean-Philippe Autain, "JP" pour les habitués du restaurant La Fringale dans le Vaugueux, succombait à une agression. Deux hommes de 23 et 24 ans ont été mis en examen : l'un pour meurtre, l'autre pour non-assistance à personne en danger.

1. Curcy-sur-Orne. C'était le rêve d'une vie : Juliette se retrouve avec une maison… pourrie !

Maison à retaper et en réalité… en très sale état ! En Suisse normande, la mésaventure de Juliette, qui rêvait d'un nid douillet, n'a pas manqué de toucher chacun et chacune d'entre vous plaçant cet article en tête des articles les plus lus en 2022 sur tendanceouest.com

