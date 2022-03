Insolite. Des aurores boréales bientôt visibles dans le ciel caennais

Vous allez presque avoir l'impression de voyager dans les pays nordiques ! Du jeudi 26 au samedi 28 mai 2022, lors de la semaine de l'Ascension, il sera possible d'observer des aurores boréales dans le ciel caennais. Le château de Caen sera la place d'une grande fête à l'occasion du Millénaire de Caen, qui aura lieu tout juste… 1 000 jours après, en 2025.

La Ville prépare trois soirées exceptionnelles. À commencer par un temps fort : ce grand spectacle son et lumière de l'artiste russe Dan Acher. Son spectacle immersif appelé Boréalis fait le tour du monde. De passage à Rennes en juillet 2021, il est actuellement en Australie, après l'Angleterre, la Finlande et la Suisse en début d'année. Ce tourbillon de lumière accompagné par un spectacle sonore sera visible au-dessus des remparts du château dès 21 h 30. Chaque soir, à 19 heures, la Ville proposera aussi des visites nocturnes et gratuites des musées. "Ce rendez-vous ambitieux a pour objectif de mettre en lumière la ville, sa vivacité, son audace et ses capacités d'innovation, et de fédérer la force et l'engagement de ses habitants", indique-t-elle. Une manière de donner un avant-goût de ce qui vous attend dans trois ans.

Vendredi 25 mars dernier, une cinquantaine de structures de culture et de la recherche de l'agglomération se sont réunies au Dôme pour réfléchir au projet du Millénaire grâce à divers ateliers. Vivement 2025 !