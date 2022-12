Normandie. De la neige et du verglas attendus sur une partie de la région

Météo France a placé de nombreux départements en vigilance jaune neige et verglas ce vendredi 9 décembre. La Manche et le Calvados en font partie. La route pourrait être glissante donc, et des flocons pourraient apparaître dans le ciel. L'alerte commence à 2 heures du matin et se terminera normalement en fin de matinée.

Sur son compte Twitter, la préfecture de la Manche prévient les piétons et les cyclistes qu'il faudra faire "attention aux risques de chutes", et demande aux conducteurs de réduire leur vitesse, tout en augmentant "les distances de sécurité". Pas de doutes, l'hiver arrive à grands pas.