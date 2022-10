Curcy-sur-Orne. C'était le rêve d'une vie : Juliette se retrouve avec une maison... pourrie !

On dirait un mauvais conte de fées. Elle avoue qu'elle a eu parfois l'envie de baisser les bras avec tout qui lui arrive, mais Juliette, 26 ans, jeune maman d'un petit de trois ans et demi s'accroche encore à ce dont elle rêvait pour elle et son garçon.

La maison qu'elle a achetée dans la jolie campagne de la Suisse normande s'est avérée être, dit-elle, complètement pourrie... On lui aurait caché de très grosses anomalies qu'elle n'a découvertes qu'après la vente : un plancher complètement pourri et des poutres vermoulées attaquées par les insectes xylophages. Les poutres menacent même de s'écrouler et de faire tomber le premier étage de la bâtisse. "Si j'avais su tout cela, je ne l'aurais jamais achetée", assure aujourd'hui Juliette. Y a-t-il eu tromperie sur la marchandise et vice caché au moment de la vente ? C'est ce qu'elle prétend et nous avons mené l'enquête.

L'agence immobilière botte en touche

Début de l'histoire : juin 2021, l'agence LR immobilier dont les bureaux pour la Suisse normande sont installés à Clécy, fait visiter la maison à la jeune femme. Juliette tombe sous le charme. Le bien correspond en tout point à ce qu'elle recherche, certes à retaper mais correspondant au budget qu'elle veut y mettre, autour de 115 000 € travaux compris.

La bâtisse de 75 m2 située au Hameau Fresnay, à l'écart du bourg de Curcy, est habitée alors par une dame âgée de 78 ans, Annick Moreau, qui doit s'en séparer, la mort dans l'âme. Atteinte d'une maladie "cousine, dit-elle, de la maladie Parkinson et qui me fait chuter sans raison", la propriétaire qui vit seule dans sa maison doit partir vivre en région parisienne chez l'un de ses fils.

La vente est donc conclue en septembre 2021. Et c'est à partir de là que Juliette découvre l'ampleur des dégâts : au premier étage, sous la moquette, a été fixée à même les poutres une dalle de bois aggloméré qui remplace le plancher d'origine. Les poutres en piteux état menacent de s'écrouler, mangées par les insectes xylophages. Juliette ne s'en était pas aperçue avant, en dépit des visites qu'elle avait effectuées avant de signer l'acte d'acquisition. "Le premier étage était recouvert de moquette sur laquelle avaient été installés des meubles. On ne pouvait donc rien voir." La recherche d'éventuels désordres dus aux insectes xylophages n'est pas obligatoire dans le département du Calvados et donc aucune expertise n'avait été établie à ce sujet.

Juliette fait chiffrer les travaux nécessaires, soit plus de 3 000 € en sus de tout le reste. La jeune femme, salariée au CHU obligée de vivre chez sa grand-mère a défaut de pouvoir habiter la petite maison, demande à l'ancienne propriétaire de prendre en charge la remise en état. Nous avons pu joindre Madame Moreau : elle considère qu'elle n'a rien caché à Juliette et refuse de financer les travaux, affirmant au passage que le plancher à l'étage avait été remplacé non pas à cause des insectes ravageurs mais en raison d'une fuite d'eau. Juliette considère, elle, qu'on lui a dissimulé à dessein un "vice caché". Nous avons également contacté l'agence immobilière, qui botte en touche. Juliette a fait appel à l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet. En vain.

Annick, l'ancienne propriétaire, nous confie : "Plutôt de se tourner vers l'agence immobilière, Juliette que j'ai reçue chez moi avant la vente aurait pu me contacter directement pour résoudre tout cela." Elle éclate en sanglots : "Je ne voulais pas me séparer de cette maison." Pendant 23 ans, elle fut la secrétaire de mairie de Curcy. Ses grands-parents tenaient une maroquinerie en centre-ville de Caen. En quittant sa maison délabrée pour rejoindre la région parisienne, Annick a du aussi se séparer d'Elios, son petit bichon. Elle en pleure encore.

Juliette elle, a tout de même démarré les travaux de rénovation sans savoir si elle pourra avoir gain de cause. "Si tout va bien, j'habiterai la maison l'été prochain."

Enfin une bonne nouvelle.