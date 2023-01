Cinéma. Ouverture du vote pour les César, une Manchoise en lice

Le cinéma s'écrit aussi dans la Manche. Les membres de l'Académie des César votent pour le premier tour ce lundi 2 janvier. Ils vont choisir leurs lauréats dans les différentes catégories : meilleur film, meilleur acteur, actrice… Ils vont aussi choisir l'espoir féminin de l'année, catégorie dans laquelle la Manchoise Hélène Lambert est nommée. Le comité Révélation de l'Académie propose une liste de noms pour aider les votants. Ce comité précise : "Cette liste est proposée aux membres de l'Académie de façon indicative et non obligatoire afin de faciliter le vote pour les César du Meilleur espoir féminin et du Meilleur espoir masculin 2023."

Hélène Lambert vient de Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est la petite sœur du boulanger Xavier Lambert. Elle a joué avec Juliette Binoche dans le film Ouistreham d'Emmanuel Carrère. Ce film met en scène l'enquête de la journaliste Florence Aubenas Le Quai Ouistreham.