Patrimoine. La petite criée de Cherbourg pourrait renaître

Un espoir pour donner une seconde vie à la petite criée ! La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a commandé dernièrement des études technique et financière pour tenter de faire renaître ce site (Criée de l'Epi) qui date de 1952. Les conclusions dévoilées en décembre sont "favorables". La rénovation est possible mais coûte 1,5 million d'euros hors aménagement.

La petite criée du port de l'Epi, dans l'avant-port de Cherbourg.

Le maire Benoît Arrivé espère donc sa réhabilitation. Il doit trouver des investisseurs. L'élu compte rencontrer, entre autres, la Fondation du patrimoine. De son côté, Nicolas Calluaud, fondateur de l'association "Cherbourg et son Histoire", qui avait fait venir l'animateur Stéphane Bern en 2020 pour lui montrer la petite criée, s'est réjoui de cette annonce fin décembre. "Le maire a respecté son engagement vis-à-vis des Cherbourgeois et de notre association avec la réalisation de cette étude qui offre la perspective d'une réhabilitation pour ce bâtiment important pour le patrimoine de la ville et pour l'avenir du tourisme au sein de cette agglomération", précise l'ancien candidat centriste aux législatives en 2022 dans la circonscription du Cotentin.

Reste à connaître les projets faisables à cet endroit. Il y a déjà des candidats. Nicolas Calluaud salue "l'engouement des citoyens et d'un éventuel investisseur renommé" : Les Travailleurs de l'Amer. La brasserie, qui a fermé sa boutique au 31 décembre quai Qualigny, envisage de déposer une candidature.