Cotentin. Salon du Made in France : une vitrine pour Les Travailleurs de l'Amer

Le Salon du Made in France accueille une trentaine d'entreprises normandes qui présentent leur savoir-faire du jeudi 11 au dimanche 14 novembre, à Paris. Parmi elles, Les Travailleurs de l'Amer, dont la brasserie artisanale a été inaugurée en mai 2019 aux Pieux, dans le Cotentin.

L'entreprise de Guillaume de Lestrange et Simon la Salle s'est depuis développée et a ouvert en juillet dernier une nouvelle boutique à Cherbourg, dans laquelle les clients peuvent non seulement acheter leurs bières bio, mais aussi des rillettes à partir du poisson pêché par l'armement cherbourgeois. Ce salon annuel à Paris est une première pour l'entreprise. "C'est important de nous faire connaître ailleurs qu'en Normandie et de parler de nos méthodes de fabrication respectueuses de l'environnement et en local, avec un maximum de matières premières normandes" explique le gérant Guillaume de Lestrange.

Les visiteurs pourront découvrir une gamme de six bières : blanche, blonde, ambrée, IPA, Stout et, en ce moment, une bière de Noël. Ce breuvage épicé à la cannelle est distribué en partenariat avec les Tricots de Saint-James, en soutien à la SNSM de Goury.

"Vingt centimes par bouteille seront reversés à la SNSM, afin de racheter un canot de sauvetage", explique le gérant.

Sur les différentes bouteilles, vous pouvez découvrir la photo-portrait de personnalités du Cotentin, amoureux et travailleurs de la mer, comme Aurélie Sanson, infirmière bénévole à la SNSM de Goury, qui sera l'effigie de la prochaine bière de printemps…