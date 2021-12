Le beau retour en force du vinyle

Dans une ambiance rock’n roll, les passionnés de musique déambulent au milieu des platines vinyle et des étalages pleins à craquer de pochettes.

“C’est la fin du CD”

Lancé par un collectionneur de vinyle et amoureux de la musique, cette boutique redonne des lettres de noblesse aux vinyles. “Il y a de nouveau un réel engouement pour eux. Avec la fin des CD, le vinyle retrouve sa place et attire aussi bien les jeunes que les moins jeunes”, confie Albert Meslin, gérant du Vinyl Corner mais également organisateur du salon du disque organisé chaque année à la Halle aux Toiles de Rouen. Pour un prix plutôt raisonnable, entre 3 à 15€, les plus grands tubes, toutes générations confondues, sont à portée de main. Un “plus” pour swinguer en toute tranquillité.