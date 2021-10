Rouen. Le Salon du disque de Rouen vous ouvre ses portes ce dimanche

C'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de vinyles et cd. Le plus grand salon du disque de Normandie est de retour ce dimanche à la halle aux toiles de Rouen. L'occasion de chiner des cd et vinyles que tout collectionneur se doit d'avoir dans sa discothèque, mais aussi de découvrir des disques oubliés. Plus de 70 exposants, venus des 4 coins de la France, seront présents avec en leur possession plus d'une centaine de milliers de disques issus de tous styles musicaux.

Écoutez Gérald Guignot l'organisateur de l'évènement :

Gérald Guignot, organisateur du salon du disque de Rouen Impossible de lire le son.

Le salon se déroulera, bien entendu, dans la bonne ambiance. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook du salon.