La mairie et le conseil de quartier l’ont fait. Cette initiative, inspirée de la ville de Sarlat, permet désormais d’emprunter et partager ses livres préférés et coups de cœur littéraire sdans le cadre reposant des jardins de l’Hôtel de Ville. Sur la guérite du gardien est fixée une boîte à lire où chacun peut venir y chercher ou y déposer un livre. Gratuit et anonyme, cette idée intrigue et attire les amateurs de farniente.