Normandie. Ce que 2023 réserve à la région

Une année s'achève. Une autre se profile. Que réserve 2023 à la région Normandie ? La rédaction de Tendance Ouest dresse un premier tour d'horizon de douze mois à venir.

Calvados

Le 2 janvier 2023 les 150 ans de la naissance de Sainte-Thérèse seront célébrés, en association avec l'UNESCO. Connue et priée dans le monde entier, Sainte-Thérèse est née à Alençon, a vécu et est morte à Lisieux. Cet anniversaire marque aussi le coup d'envoi d'une année jubilaire, marquée par les 100 ans de sa béatification, les 29 et 30 avril 2023.

Jeudi 30 mars 2023. C'est la date de la prochaine édition du carnaval étudiant de Caen. L'an dernier, 34 000 fêtards y avaient participé. Un record !

En septembre 2023, le Caen Handball et le Caen Basket Calvados prendront leurs marques dans le tout nouveau Palais des Sports, près du Zénith. Le nom de l'établissement n'est pas encore connu. En 2023, l'Open de tennis de Caen investira aussi les nouvelles installations.

Du 9 au 15 octobre 2023 se déroule à Bayeux une nouvelle édition du Prix des correspondants de guerre. L'événement, reconnu à travers le monde, fête son 30e anniversaire en 2023.

Du 5 au 9 juillet 2023, le festival Beauregard revient à Hérouville Saint-Clair. Les amoureux de la musique ont rendez-vous avec Indochine, Sting, Angèle, Blur ou Louise Attaque. Entre autres !

Manche

Saint-Lô/Coutances, Avranches/Granville, contournement sud de Cherbourg… Début janvier 2023, le Département doit rendre ses conclusions sur les attentes des habitants du territoire.

Du vendredi 17 au mardi 21 février 2023, le Carnaval de Granville revient pour sa 149e édition. Le groupe Soldat Louis ouvrira les festivités.

Du vendredi 26 au dimanche mai 2023, Saint-Laurent de Cuves va vibrer au rythme du Festival Papillons de Nuit. Orelsan, Claudio Capéo, Marc Lavoine… La programmation promet.

Les 24 et 25 juin 2023, le Marité, dernier terre-neuvier à voile, va célébrer ses 100 ans. La fête aura notamment lieu à Granville, son port d'attache, après Saint-Vaast la Hougue et Fécamp.

Du 17 au 29 juillet 2023, Cherbourg sera en fête à l'occasion de la Rolex Fastnet Race, course au large au départ de l'Angleterre et qui fête ses cinquante ans.

C'est le festival qui monte, qui monte… Nouvelle édition des Grandes marées à Jullouville du samedi 22 au dimanche 30 juillet 2023 à Jullouville. Les pieds dans le sable pour écouter Zazie, Benjamin Biolay etc.

Orne

Le premier évènement de l'année 2023 dans l'Orne sera bien sûr la 9e édition du Tendance Live, grand concert gratuit le vendredi 27 janvier à la salle Anova à Alençon. Le plus grand concert en salle du département.

Les 14 et 15 janvier, Bagnoles-de-l'Orne-Normandie accueille le Championnat de France de cyclo-cross.

Dimanche 5 février, les championnats de Normandie de cross-country seront disputés à l'hippodrome du Haras du Pin.

Vendredi 21 et samedi 22 juillet 2023, le festival Art Sonic remet le couvert à Briouze. Les premiers noms et l'ouverture de la billetterie sont attendus pour le tout début d'année.

Du 9 au 13 août, les Championnats d'Europe de concours complet sont prévus au Haras du Pin.

Seine-Maritime

En octobre 2023, la Transat Jacques Vabre fêtera ses 30 ans dans au Havre, avant de rejoindre la Martinique, où se jouera l'arrivée pour la deuxième fois consécutive. Pour sa 16e édition, la plus longue des transats sera encore une fois une grande fête populaire au Havre, port historique de départ depuis les années 1990.

À l'occasion de la journée de mémoire de l'esclavage et de son abolition, la Ville du Havre prépare une exposition avec Honfleur et Rouen sur le passé négrier du territoire. Cette triple exposition sera inaugurée le 10 mai 2023 à l'Hôtel Dubocage de Bléville au Havre, au musée de la Corderie Vallois à Rouen et à Honfleur, où le site n'est pas encore déterminé. Conçue à l'aide d'archives locales, répartie sur les trois sites, elle rappellera les difficiles conditions de traversée des esclaves, la dimension financière et économique de ce commerce et ses principaux acteurs.

Du 8 au 18 juin 2023, c'est sans nul doute l'événement de l'année à Rouen et son agglo, l'Armada, l'un des plus grands rassemblements de voiliers au monde, se tiendra sur les quais de la capitale normande. Une quarantaine de navires est attendue pour cette 8e édition émaillée de nombreux concerts.

À Rouen, de grands projets devraient également voir le jour au cours de l'année 2023, comme le tout nouveau hangar 105, installé sur les quais rive gauche entre le 106 et le pont Guillaume le Conquérant, avec hôtel, restaurant gastronomique et de nombreux bureaux.

Fin 2022, Rouen va remettre son dossier de candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Trois grands axes de travail ont été retenus : les savoirs partagés, les générations futures et la question de la Seine, qui devrait être centrale. Lors de l'année 2023, le jury européen effectuera sa pré-sélection des dossiers et commencera ses visites dans les villes retenues pour une désignation en fin d'année de la ville française qui sera Capitale européenne de la culture en 2028.

Enfin les travaux de remise aux normes du tunnel de la Grand Mare, passage stratégique pour le trafic des travailleurs vers l'agglo de Rouen avec ses 42 000 véhicules par jour, doivent s'achever également à la fin de l'année 2023.

L'ouvrage est en chantier depuis 2010. En tout, 34,5 millions d'euros sont investis par l'État dans le tunnel pour le remettre aux nouvelles normes réglementaires qui ont suivi le drame du tunnel du Mont-Blanc en 1999.