[En images] Rouen. Au cœur du chantier du tunnel de la Grand Mare

En pleine nuit, pendant la fermeture, les ouvriers s'activent sur le chantier du tunnel de la Grand Mare à Rouen. Seul résonne le bruit sourd des foreuses qui travaillent en ce moment à creuser les sept nouvelles issues de secours du tunnel. C'est le gros morceau de cette seconde phase de travaux qui doit s'étendre jusqu'au mois de décembre 2023. Au lieu de trois issues de secours, il y en aura donc dix à terme : de nouveaux tunnels qui relient les deux tubes de l'ouvrage. "Percer dans un tunnel composé de deux tubes, ça veut dire franchir du béton deux fois, percer sur 10 à 30 mètres, évacuer les matériaux, et il y a un vrai risque géotechnique, donc on surveille la stabilité du tunnel", explique Pascal Gabet, directeur interdépartemental des routes nord-ouest (Dirno), une organisation qui dépend de l'État et qui gère les travaux. Une centaine de trous de forage par creusement sont réalisés avant renforcement de la structure. Trente mètres cubes de déblais doivent être évacués après chaque nouvelle issue creusée.

Désormais, il y aura une issue environ tous les 130 mètres dans ce tunnel d'1,5 km. "Typiquement, s'il y a un incendie qui se déclenche dans l'ouvrage, l'objectif de ces issues est de permettre l'évacuation des usagers qui peuvent accéder à l'autre tube qui n'est pas sujet à l'incendie", appuie Nelson Gonçalves, directeur de l'opération pour la Dirno.

L'ensemble des travaux se fait alors que le tunnel reste ouvert, à part lors de quelques fermetures occasionnelles la nuit. Une voie est neutralisée dans le sens de la descente, le tube qui concentre la majorité des travaux des nouvelles issues.

Les systèmes de ventilation du tunnel vont être entièrement changés pour être plus efficaces. L'éclairage, d'origine, va aussi passer aux Leds, ce qui devrait entraîner une économie sur la facture de ce poste "d'environ 40 %", estime Pascal Gabet.

Le tunnel de la Grand Mare

Construit en 1992, le tunnel de la Grand Mare, sur la RN28, est devenu un passage stratégique, pour le trafic des travailleurs vers l'agglo de Rouen mais aussi pour le transit longue distance, notamment depuis le port de Rouen. Le trafic a constamment augmenté depuis l'ouverture du tunnel, pour atteindre 42 000 véhicules par jour.

34,5 millions d'euros sont investis par l'État dans le tunnel pour le remettre aux nouvelles normes réglementaires qui ont suivi le drame du tunnel du Mont-Blanc en 1999.

Sur le tunnel de la Grand Mare, différentes phases de travaux ont été menées depuis 2010 pour remplacer des équipements ou rénover des alimentations haute tension. Cette dernière phase de travaux doit achever la mise aux normes de l'équipement.