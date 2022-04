[Photos]. Carnaval étudiant de Caen : les plus beaux clichés de l'édition 2022

Le plus grand carnaval étudiant d'Europe a tenu toutes ses promesses ! Tout était réuni pour que la 23e édition du Carnaval de Caen se passe bien ce jeudi 7 avril : un grand soleil normand, Orelsan comme invité surprise et une foule incroyable. Le record de participation a été battu avec 34 000 carnavalières et carnavaliers en folie dans les rues caennaises.

Après deux années de pause à cause de la crise sanitaire, le Carnaval a signé un retour digne de ce nom. Niveau déguisement, les participants ont joué le jeu : super-héros, maquillages ingénieux, petits filous, jokers, cornichons… même Nicolas Sarkozy a participé à la fête !

Retrouvez nos plus belles photos de l'édition 2022.