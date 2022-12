Gouville-sur-Mer. Les sapins récupérés pour protéger le cordon dunaire

La commune de Gouville-sur-Mer en lien avec l'association Trait de côte et la communauté de communes Coutances Mer et Bocage renouvelle sa médiatique opération de collecte de sapins qui avait rencontré un franc succès l'an dernier. Ils seront positionnés derrière les fascines pour retenir le sable et renforcer son cordon dunaire.

À quoi vont servir ces sapins ?

"Sous réserve d'un accord au niveau de l'État, l'objectif sur la partie sud de la cale est de renouveler le tressage des gaulettes de châtaigner", précise Jérôme Bouteloup, élu en charge du dossier. "Sur la partie nord après l'enrochement, nous avons installé une centaine de mètres de ganivelles avec des pieux devant, le but serait de remettre des sapins sur la partie haute de ces ganivelles."

Où le déposer ?

Les habitants du Coutançais ont plusieurs possibilités pour déposer leur sapin : par exemple dans la zone à proximité de l'aire de camping-cars située près du poste de secours de Gouville ou à la déchetterie de Gratot. Des communes du Coutançais comme Saint-Sauveur-Villages par exemple, mais aussi les magasins LaMaison.fr à Saint-Gilles, à Coutances et à Granville, viennent en aide aussi à Gouville en récupérant les sapins.

En cas de surplus, des sapins seront donnés à des communes littorales ayant le même objectif de protection de leur dune avec des sapins. À Agon-Coutainville, ces arbres sont à déposer avenue du golf près des conteneurs de tri sélectif.

D'autres actions dans la Manche

À Lengronne, près de Gavray, la commune propose un point de collecte sur le parking de la mairie. Il sera possible d'y déposer son sapin du mardi 27 décembre au dimanche 8 janvier 2023. La mairie a décidé de renouveler sa collaboration locale avec la chèvrerie de Marcelline du Mesnil-Garnier. Les chèvres pourront se délecter des épines des sapins et écorcer les troncs, en complément de leur ration hivernale de foin et céréales !

La Ville de Saint-Lô met en place six lieux de collecte et de stockage (délimités par des barrières) dans toute la ville afin de ramasser et recycler vos sapins : places Léo Ferré et du Champ de Mars, parkings avenue des Platanes (face au boulevard des Combattants), rue Auguste Lefrançois (quartier Falourdel), rue de Grimouville (quartier de la Ferronnière), et dans la montée du Bois André (quartier de la Dollée).

Les sapins doivent être déposés sans décoration, sans sac et sans flocage.