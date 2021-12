Gouville-sur-Mer. Des sapins de Noël pour lutter contre l'érosion des dunes

À Gouville-sur-Mer, la municipalité relance son opération de collecte de sapins de Noël afin de lutter contre l'érosion du massif des dunes. Le cordon dunaire a été fortement grignoté au fil du temps par les marées et les vents. L'année passée 2 000 sapins étaient venus consolider la dune située devant les célèbres cabines.

Un système naturel qui fonctionne estime le maire de la station balnéaire François Legras.

Des emplacements ont été identifiés pour reconstituer la dune.

La commune est aussi confrontée à une autre difficulté : les Bigs Bags et les Géotubes. Ces dispositifs en textiles et plastiques posées en 2017 comme rempart contre la mer se dégradent et laissent échapper des morceaux de plastiques vers la mer. Les services de l'État ont été sollicités selon François Legras.

La commune est également à une pollution liées au vieillissement des systèmes de protection côtière.

Les élus attendent donc patiemment une réponse des services de l'État sollicités, pour pouvoir enfin démarrer de nouveaux travaux.