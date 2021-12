Terrasses du jeudi à Rouen : l'autre 14 juillet

Kelenya - World Music, Place des Carmes

Le trio, créé en 2009 par l'artiste malien Gaoussou Koné, propose, à travers ses créations et ses arrangements musicaux, une vision moderne du n'goni. Instrument à cordes joué dans les cérémonies traditionnelles du Wassolon (région du Mali), le n'goni est aujourd'hui utilisé par de nombreux artistes d'Afrique et d'ailleurs. Des chants et rythmes maliens au blues afro, Kelenya offre un voyage intense, vibrant et fédérateur.

Elisa Jo – Folk-Pop (notre photo), Parvis de l'Espace du Palais

Du haut de ses 17 ans, Elisa Jo, c'est en moins de 6 mois, plus de 600 000 visites sur myspace, la lauréate du dispositif d'accompagnement d'artistes Booster, des 1ères parties de Yaël Naïm, Zaz et June et Lula, un concert des "Talents France Bleu" au Zénith de Rouen, un 1er concert à Paris à la Flèche d'Or etc.!

Papanosh - Jazz / Musiques Improvisées, Place de la Pucelle

Papanosh est un quintet de jazz dans la tradition de ces musiciens libertaires qui habitent littéralement leur musique. Papanosh est une maison aux portes et aux fenêtres grandes ouvertes, où l'on entend des réminiscences de musique juive, de formes contemporaines, de klaxons urbains et de chants d'oiseaux.

Anaïs et Rebecca – Chanson, Rue Armand Carrel

Une chanteuse lyrique diplômée en Abba, une violoncelliste médaille d’or de punk, Anaïs et Rebecca échappent à toute tentative de classification. Elles confrontent, mélangent, assemblent des univers musicaux ; il en résulte des collages improbables, drôles ou tragiques, toujours saisissants. De ce cocktail subtilement dosé, surgit un spectacle insolite et troublant, révélant certaines des contradictions qui nous démangent.

Scène Rock Kalif

Place Saint-Marc de 18h30 à 23h :

The Divine's Orchestra – Pop psychédélique

Le son des musiciens de The Divine's Orchestra rappelle immanquablement la fin des années soixante, le psychédélisme né de l'excès d'écho, et d'autres effets inconnus jusqu'alors. La reverb vient adoucir la distorsion, et les mélodies tantôt enjouées, tantôt tristes ou rageuses viennent se greffer sur cette musique kaléidoscopique. Fermez les yeux et accrochez-vous bien.

39th and Norton – Indie Rock

Au-delà de l'énergie, il y a de la noirceur chez ce quatuor Rouennais. 39th and Norton, c'est cette phrase assassine qu'on dit en souriant, une histoire de ville à la tombée de la nuit, façon Ellroy, où l'on noie son chagrin dans les bars, sans jamais rien laisser paraître. C'est ce lieu mal famé où les chansons dissonantes des Sonic Youth et autres Pavement font une rencontre improbable avec l'optimisme Rock n' Roll de Fugazi et les accents pops de QOTSA.

Tokyo Overtones – Rock'n'electro TripPop

"The Underground Karaoke" marque le retour du quintet, toujours aussi à l'aise dans la mise en ambiance d'une certaine idée de la mélancolie: sourde, tendue, lyrique, aux formes variantes. Un groupe à (re)découvrir, flottant dans des sphères proches de The Notwist, Chokebore ou encore Lali Puna, tout en restant unique, construisant méticuleusement un univers riche, ouvert, nourri

de songes éveillés...

kIM NOVAk – Indie Rock

Sur leur remarqué premier album, la presse fut unanime. Ils étaient les dignes héritiers d’Interpol, des jeunes gens modernes à surveiller de près tant ils défiaient outrageusement la concurrence sur leur propre terrain. Loin des références cold wave jadis évoquées, kIM NOVAk et son nouvel EP «Glory» se rêve un autre destin. Nouvelles chansons, nouveau line-up, directions

artistiques étoffées, kIM NOVAk a évolué, élargi ses horizons et ses chansons ont gagné en subtilité.