Miss France 2023. Perrine Prunier, Miss Normandie : "J'ai été déçue, mais c'est le jeu, ça reste un concours"

Comment vous sentez-vous après cette soirée d'élection ?

Ça va très bien. Je redescends à peine de mon nuage. On a passé une soirée et un mois dans sa globalité exceptionnels et hors du temps. Ça fait bizarre de revenir à la vie réelle si je puis dire, mais je ne retiens que le positif.

Y a-t-il quand même une pointe de déception ?

Évidemment, ce serait mentir de dire le contraire. On s'attendait à une place de demi-finaliste. J'ai été déçue, mais c'est le jeu, ça reste un concours. Je suis fière d'avoir remporté le test de culture générale et le prix des bonnes manières, mais malheureusement, ça n'a pas suffi.

Que retenez-vous de cette soirée ?

Je me suis éclatée pour n'avoir aucun regret. J'ai adoré et je suis reconnaissante d'avoir participé, c'est une chance énorme. J'ai essayé de représenter au mieux ma région le temps où j'étais sur scène.

Quelle est la suite désormais ?

Profiter le plus possible de mon année de Miss Normandie pour aller à la rencontre des Normands. Ils m'ont beaucoup soutenue et je tiens à le leur rendre. Pour l'instant, je compte profiter de mes proches pendant les fêtes.

