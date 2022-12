Miss France 2023. Perrine Prunier, Miss Normandie : "Mon naturel peut jouer en ma faveur"

Samedi 17 décembre, la France tiendra sa Miss 2023. Perrine Prunier, Miss Normandie, s'est confiée à Tendance Ouest à quelques heures du show.

Miss Normandie, comment avez-vous vécu la préparation ?

"Cette préparation s'est passée à merveille. On vit une aventure vraiment dingue. C'est tellement intense que tout passe très vite. Quand je me dis que le show est déjà ce soir, je n'y crois pas. J'en sors grandie.

Que retenez-vous de ce stage ?

Le dépassement de soi ! On a eu trois semaines pour réviser les chorégraphies. J'ai plus donné que toutes les filles à ce niveau-là car je suis loin d'être une danseuse. C'était un challenge supplémentaire. J'en suis fière. C'est aussi une aventure humaine, on a une super promotion cette année ! J'ai aussi noué des liens avec Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Lorraine.

Vous sentez-vous prête pour le show ?

Oui je me sens prête. Plus les jours passent, plus la pression monte mais pour l'instant je le vis plutôt bien. J'ai hâte d'y être !

Pensez-vous avoir vos chances ?

Mon naturel et ma simplicité peuvent jouer en ma faveur. Je vais donner le meilleur de moi-même. Ma détermination peut faire la différence. Parfois, on a du mal à penser que l'on est dans une compétition car on s'entend toutes bien. Je vais tout faire pour ramener la couronne en Normandie car elle nous manque après Amandine Petit.

Qu'allez-vous faire

si vous êtes élue Miss France ?

Je commencerai par remercier tous les Normands et tous les Français qui ont voté pour moi. Je leur dirai qu'ils ont fait le bon choix."