Conseil municipal. La Ville de Rouen a adopté son budget de 2023

238 millions d'euros, c'est le montant total du budget de la Ville de Rouen pour l'année 2023. Il réunit 161 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, 45,37 millions d'euros d'investissements avec une augmentation des dépenses d'investissement de 8 %. Lors du conseil municipal qui a eu lieu jeudi 15 décembre, le budget primitif du budget principal pour 2023 a été adopté. Dans ce contexte d'inflation, la Ville de Rouen continue sur sa portée dans le respect de ses engagements. Elle poursuit notamment son plan de renaturation, sa candidature de "Rouen à Capitale Européenne de la Culture en 2028", son engagement dans la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée ainsi que son ouverture du centre social des Hauts de Rouen. "La préparation du troisième budget de la mandature s'est déroulée dans un contexte marqué par une inflation sans précédent. Face aux multiples crises, l'écueil serait l'immobilisme. Nous faisons au contraire le choix d'un budget de combat", affirme Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen.

19,79 millions d'euros pour la transition écologique

La mise en œuvre du plan de renaturation "Rouen naturellement" perdure en 2023. La Ville souhaite poursuivre la renaturation des cours d'écoles, la mise en œuvre du plan paysage et son programme art et renaturation dans l'espace public. Elle compte investir 6,94 millions d'euros dans la renaturation et la végétalisation. Ce budget se divise en trois dépenses : 1,10 million pour l'aménagement des squares et jardins, 3,77 millions d'euros pour remplacer petit à petit les véhicules trop polluants afin de respecter les normes techniques, et 0,32 million d'euros pour son plan ombrage et végétalisation en ville.

Rouen va aussi investir 9,07 millions d'euros dans la transition énergétique avec 7 millions d'euros pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 0,75 million d'euros pour la poursuite de l'installation de bornes pour les voitures électriques et 1,27 million d'euros pour l'entretien et la remise en état du patrimoine communal.

16,32 millions d'euros pour renforcer l'attractivité de la Ville

Après la Fête du fleuve et des nouvelles fêtes Jeanne d'Arc en 2022, 2023 marque le retour de l'Armada. La Ville s'engage aux côtés de l'association organisatrice, à travers une subvention et par la mobilisation des services municipaux. La candidature de Rouen comme Capitale européenne de la culture en 2028 va franchiser une nouvelle étape en 2023 : le jury européen désignera en fin d'année la ville française qui sera retenue.

La restauration de l'Abbatiale Saint-Ouen se poursuivra au même titre que le plan pluriannuel pour le patrimoine. Pour ce faire, Rouen investira 7,44 millions d'euros dans la culture, 2,62 millions d'euros dans le sport et 5,98 millions d'euros dans l'urbanisme, 0,17 million d'euros dans les manifestations publiques et 0,10 million d'euros dans l'économie locale.

La Ville compte également investir 5,68 millions d'euros pour la famille, les solidarités, la tranquillité publique, la citoyenne et la relation citoyenne. Elle va aussi débourser 18,58 millions d'euros dans les affaires financières et les moyens généraux.