H2O, jeux d’été et goûters malins

Pourquoi l’eau fait-elle des vagues ou des tourbillons ? Pourquoi le château de sable tient-il debout ? Jusqu’au 28 août, H2O propose aux enfants âgés de 6 ans et plus des animations autour des sciences et de l’environnement. A chaque semaine, un thème traité : l’eau (du 1er au 08 août), le sable (du 11 au 17 juillet, du 8 au 14 août), le soleil (du 18 au 24 juillet et du 15 au 21 août), le temps (du 25 au 31 juillet et du 22 au 28 août). Deux ateliers sont prévus tous les jours à 14h30 et 16h. En parallèle, tous les mercredis et samedis, à 15h et 15h30, les enfants font une visite guidée de l’exposition “Né pour sentir”avant de participer à un atelier. L’après-midi de découverte se clôt par un goûter.



Pratique. H20, Quai de Boisguilbert, au niveau station Pasteur TEOR, ouvert tous les jours de 13h à 18h, entrée expositions tarifs 2,5 à 3 €. Jeux d’été tarif 3 €. Goûters malins tarifs de 7 à 9 €. Réservation, tél. 02 35 52 95 29.