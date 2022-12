Cherbourg. Naval Group : les syndicats appellent à un nouveau débrayage

Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires (NAO) 2023 à Naval Group, l'intersyndicale a appelé jeudi 15 décembre à un débrayage sur le site de Cherbourg. Plus de 500 personnes étaient présentes selon les syndicats.

Nouveau rassemblement le vendredi

"Ce mouvement vient en réponse au refus de la direction de poursuivre les négociations", confie Arnaud Gaudin, délégué syndical. "L'intersyndicale est en désaccord avec les propositions faites qui sont toujours inférieures au niveau de l'inflation, 6,2 % sur un an, en termes de salaire." Les organisations syndicales et les personnels mobilisés non satisfaits souhaitent "maintenir la pression" et un nouveau débrayage est prévu vendredi 16 décembre, à 8 h 30.

Fin des négociations pour la direction

La direction de Naval Group, contactée jeudi 15 décembre par Tendance Ouest, précise que "les discussions sur les NAO viennent de s'achever à la suite d'un dialogue qui s'est tenu dans un climat constructif". Elle dit avoir proposé "une enveloppe salariale à la structure exceptionnelle : un budget d'augmentation global de 6 %", "une prime de partage de la valeur de 1 000 €" et "une prime supplémentaire de reconnaissance de 500 €" pour les Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM).

Des mesures complémentaires ont également été prises : "des engagements d'évolution professionnelle", "des mesures d'accompagnement des mobilités géographiques", "l'augmentation des remboursements liés à la mobilité douce ainsi qu'aux frais de déplacement".