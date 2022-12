Cherbourg. Naval Group : environ 500 salariés mobilisés pour réclamer de meilleurs salaires

Environ "500 salariés" selon les syndicats ont été mobilisés durant une heure jeudi 8 décembre, en fin de matinée, au sein de l'enceinte du site de Naval Group, à Cherbourg. En grève, ils réclament une meilleure revalorisation des salaires.

Les propositions de la direction jugées "insuffisantes"

Lors de la Négociation annuelle obligatoire (NAO), l'ensemble des organisations syndicales du groupe a jugé les propositions de la direction "insuffisantes". "Cette NAO doit répondre aux difficultés que vivent les personnels ces derniers mois à cause de l'inflation", notent les syndicats.

Le groupe Naval Group, à Cherbourg.

Ces derniers, sans attendre la réunion du lundi 12 décembre, se sont réunis et ont décidé de construire un revendicatif commun "clair" et "limpide". Ils réclament notamment "3 500 € d'augmentation générale pour tous", contre la proposition de la direction de 1 520 € pour les Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM), et 1 320 € pour les ingénieurs et cadres. Ils souhaitent aussi une clause de sauvegarde réajustant les mesures prises en cas "de nouvelle évolution défavorable de l'inflation".

Vincent Hurel, représentant syndical Naval Group Impossible de lire le son.

Contactée jeudi 8 décembre par Tendance Ouest, la direction de Naval Group note que "les discussions se poursuivent dans un climat constructif" : "À l'issue des deux premières réunions avec les organisations syndicales, la direction propose un budget d'augmentation total de 5 %, une Prime de partage de la valeur (PPV) de 1 000 € et, pour les OETAM, une prime supplémentaire de reconnaissance de 500 € en moyenne, qui pourra être attribuée individuellement par les managers lors de la campagne salariale."