Manche. Naufrage de l'Ecume II : une cagnotte lancée pour les familles des deux membres d'équipage disparus en mer

3 000 livres sterling. C'était l'objectif initial d'une cagnotte en ligne lancée par Rebecca Michieli, la fille du patron du chalutier l'Ecume II. Il a été largement dépassé avec plus de 68 000 livres sterling récoltées, soit 79 000 € environ. Cette cagnotte doit aider les familles des deux membres d'équipage de ce navire de pêche de Jersey qui a coulé jeudi 8 décembre au large de Jersey, après une collision avec un ferry.

Dans le texte qui accompagne la cagnotte, Rebecca Michieli explique que ces deux marins philippins Larry Simyunn et Jervis Baligat, devaient travailler avec Michael Michieli, le capitaine, pendant neuf mois, pour envoyer de l'argent à leur famille. Jervis Baligat avait déjà fait une campagne sur l'Ecume II et était revenu après un retour de trois mois en famille. "Nous savons que l'argent ne les ramènera pas mais nous pouvons au moins leur enlever [aux familles] du stress et leur donner le temps de faire leur deuil sans le fardeau des difficultés financières", explique la fille du capitaine.

Les recherches pour les retrouver se sont arrêtées vendredi 9 décembre au soir et ne reprendront pas. Celles pour retrouver les corps vont commencer en début de semaine, avec notamment des moyens sous-marins pour plonger près de l'épave qui a été repérée à 40 mètres de fond. "Nous continuons de tous les chercher, pour les ramener à la maison pour leur dernier repos", précise Rebecca Michieli.