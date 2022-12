Manche. Plusieurs marins portés disparus après une collision en mer, d'importants moyens de secours engagés

De nombreux moyens sont dépêchés au large de Jersey, par la préfecture maritime de la Manche, jeudi 8 décembre, après une collision entre un bateau de pêche et un ferry. L'accident aurait eu lieu vers 5 h 30 du matin, d'après les garde-côtes de Jersey. Selon nos confrères de La Manche Libre, trois ou quatre marins sont portés disparus.

Jersey Coastguard have been coordinating a major search and rescue operation this morning, after a collision at sea in St Ouen's Bay. The Commodore Goodwill collided with a Jersey fishing vessel at approximately 5.30am.