Drame au large de Jersey. Les trois marins n'ont pas été retrouvés

Trois marins, le capitaine de l'Ecume II et ses deux membres d'équipage, ont disparu en mer après la collision de leur chalutier avec un ferry, jeudi 8 décembre. Les garde-côtes de Jersey ont poursuivi vendredi 9 décembre les recherches pour tenter de les retrouver. En vain.

De nouveaux moyens mobilisés

"Toutes les activités de sauvetage possibles ont été épuisées pour tenter de retrouver les trois pêcheurs disparus", indique la direction des ports de Jersey. "Nous sommes conscients que c'est très difficile pour les amis et la famille des hommes, et nous exprimons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cet incident tragique." Un grand navire avec un engin sous-marin télécommandé doit arriver sur l'île au début de la semaine prochaine afin de mener une enquête plus détaillée sur le site de la collision. De son côté, le ministre du Développement économique, du tourisme, des sports et de la culture a commandé une enquête.

Depuis la veille, il est demandé aux navires commerciaux naviguant dans le secteur de se dérouter par l'Est de l'île de Jersey afin d'éviter la zone de recherche. En outre, la population est invitée à signaler aux garde-côtes de l'île, tous débris qui pourraient être retrouvés sur les plages.