Ces bateaux carburent au soleil !

Dans le port de plaisance du bassin Saint-Gervais, il est possible de rencontrer ces étranges bateaux sans mat, ni voile, mais avec de larges panneaux solaires à la place.

Les panneaux photovoltaïques, fixés sur la plus grande surface possible du bateau, captent les photons, particules qui composent les rayons du soleil, et les transforment en électrons, permettant ainsi à l’embarcation d’avancer. “Ces panneaux sont un véritable champ de bataille technologique entre photons et électrons pour au final servir de carburant au bateau”, explique Jean-Noël Le Toulouzan, président de l’association Concept Helios Propulsion (CHP), à l’initiative de ce concept.

Des bateaux hybrides

Pour entretenir et développer ce type d’embarcation peu commune, l’association Concept Helios Propulsion tente de convertir à l’éco-navigation les amoureux de la mer sensibles à l’environnement. En effet, sans pouvoir excéder les 15km/h, ces esquifs dotés de batteries électriques et de panneaux photovoltaïques ne rejettent pas de CO2, contrairement aux moteurs à explosion. “Les personnes qui choisissent de monter à bord d’un bateau à énergie solaire ne le font pas pour la vitesse, mais pour prendre le temps de vivre, admirer et respecter la nature”, souligne le président, ancien professeur de voile.

Après avoir réalisé la traversée de la Manche en 11heures et quelques aller-retour entre Rouen et Le Havre, ces férus de navigation aimeraient pousser leur périple jusqu’à Paris. “L’un de nos deux bateaux est un catamaran et dispose de quatre couchettes pour des trajets plus longs. C’est un peu spartiate mais cela laisse de très bons souvenirs”, ajoute Jean-Noël Le Toulouzan.

En plus d’expérimenter ces bateaux hors du commun, l’association propose des balades fluviales à ceux qui souhaitent découvrir cette nouvelle manière de vivre la navigation.